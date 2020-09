Luis Suarez e la Juventus spingono per celebrare ufficialmente il proprio ‘matrimonio’, ma al momento restano da risolvere due importanti questioni prima della definitiva fumata bianca.

Innanzitutto la buonuscita che l’uruguaiano vuole per rescindere il contratto con il Barça, che scadrà alla fine del 2021. In secondo luogo l’ottenimento del passaporto comunitario, visto che la Juve ha già occupato i due posti disponibili per l’ingaggio di giocatori extracomunitari con McKennie e Arthur. Per superare questo ostacolo, Suarez svolgerà nei prossimi giorni un esame di lingua italiana, fondamentale per ottenere la cittadinanza del nostro Paese. Una volta superato, Suarez potrà ottenere il tanto agognato passaporto, diventando così comunitario grazie soprattutto alla moglie Sofia, nata in Uruguay ma di origini friulane.