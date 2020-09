La Juventus ha scelto il suo nuovo centravanti, si tratta di Luis Suarez che ha deciso di lasciare il Barcellona dopo l’ultima disastrosa stagione.

L’uruguaiano è finito in cima alla lista dei desideri del club campione d’Italia, che ha già avviato i contatti con l’entourage del giocatore, raggiungendo anche un principio di accordo sull’ingaggio. Resta da superare però un ostacolo non di poco conto, ovvero la buonuscita che Suarez intende ricevere dal Barcellona per risolvere il proprio contratto. La Juventus ha deciso di mediare in questa trattativa, visti gli ottimi rapporti con i blaugrana, intervenendo con un piccolo indennizzo da versare nelle casse della società spagnola sotto forma di bonus a determinate condizioni. La palla passa adesso al Barça, nel caso in cui tutte le tessere dovessero andare al proprio posto, a quel punto la Juventus avrebbe l’attaccante tanto desiderato nelle ultime settimane.