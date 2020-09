La Juventus ha scelto Alvaro Morata, sarà lo spagnolo il centravanti tanto atteso da Andrea Pirlo per sostituire Gonzalo Higuain.

Dopo lo stop della trattativa tra Roma e Napoli per Milik, che ha bloccato consequenzialmente il passaggio di Dzeko in bianconero, la società del presidente Agnelli ha deciso di non aspettare, virando con decisione su Morata. Accordo raggiunto sia con il giocatore che con l’Atletico Madrid, prestito oneroso di 9 milioni di euro e diritto di riscatto fissato a 45, con la possibilità di rinnovare il prestito per un’altra stagione. Nella giornata di domani lo spagnolo arriverà a Torino per sostenere le visite mediche, dopodiché firmerà il contratto che sancirà l’inizio di una nuova parentesi con la maglia della Juventus addosso.