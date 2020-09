Continua la caccia della Juventus al suo nuovo numero 9. Preso atto dell’allontanamento di Luis Suarez, affare impossibile per i ristretti tempi tecnici, la ‘Vecchia Signora’ ha deciso di rivolgere la sua attenzione ad una sua vecchia fiamma. Nelle ultime ore è tornata calda pista che porta ad Alvaro Morata, attaccante spagnolo con un passato proprio in bianconero: la formula sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto. L’Atletico Madrid, club propietario del cartellino dell’attaccante spagnolo, potrebbe sostituirlo proprio con Luis Suarez: secondo Mundo Deportivo, il ‘Pistolero’ potrebbe decidere di liberarsi ugualmente da Barcellona (risolta la grana dello stipendio), pur restando in Spagna e i ‘Colchoneros’ lo accoglierebbero a braccia aperte.