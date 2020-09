Si infiamma il calciomercato della Juventus. I bianconeri sono alla ricerca di un attaccante che possa sostituire Gonzalo Higuain e stanno valutando essenzialmente due piste: quella che porta ad Edin Dzeko e quella che porta a Luis Suarez. Il primo nome lo ha segnalato direttamente Andrea Pirlo, ritenendo il bosniaco molto funzionale al suo gioco, ma la Roma non farà sconti per liberarlo. In nottata si è però infiammata la trattativa per Luis Suarez. Il ‘Pistolero’ sta trattando da giorni con il Barcellona, dopo essere stato messo ai margini del progetto da Koeman, per liberarsi a parametro zero. Se i blaugrana dovessero dare l’ok, Suarez sarebbe pronto a trattare con la Juventus.