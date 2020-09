“Ho parlato con Luis, vedremo se ci sarà o meno una via d’uscita. Noi rispettiamo i contratti e se dovesse restare, sarà un giocatore in più della nostra rosa“. Si è espresso così Ronald Koeman al termine della dell’amichevole nella quale il Barcellona ha liquidato il Girona con una doppietta di Messi. Se l’allarme ‘Pulce’ sembra rientrato, anche quello legato all’addio di Luis Suarez potrebbe presto spegnersi in un nulla di fatto. Il calciatore era stato messo alla porta, ma sentendo le dichiarazioni del tecnico olandese la situazione potrebbe cambiare. Suarez è da tempo nel mirino della Juventus, ma le complicazioni sulla questione passaporto potrebbero spingere i bianconeri a virare su Dzeko e probabilmente Suarez potrebbe riconsiderare l’idea di restare in Catalogna.