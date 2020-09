Gonzalo Higuain ha concluso la sua esperienza con la maglia della Juventus, l’argentino ha infatti lasciato nella giornata di oggi l’Italia per volare a Miami, dove atterrerà nella tarda notte.

Il Pipita, secondo quanto riferito da Sky Sport, dovrà discutere i dettagli del nuovo contratto con l’Inter Miami, società in cui si è trasferito anche Matuidi, con cui firmerà un accordo che gli garantirà 7,5 milioni di stipendio all’anno. Higuain non si è allenato oggi alla Continassa per volare negli Stati Uniti, una volta definiti i dettagli poi firmerà la risoluzione con la Juventus, mettendo fine ad un importante periodo della propria carriera caratterizzato da 66 gol in 149 partite giocate.