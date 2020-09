La Juventus valuta con attenzione diversi profili per il proprio reparto offensivo. Gonzalo Higuain è ormai arrivato al capolinea, si cerca un sostituto che possa rimpiazzarlo. Negli ultimi giorni i nomi più caldi accostati ai bianconeri sono stati quelli di Edin Dzeko, possibile partente dalla Roma e Luis Suarez, pronto a liberarsi a zero dal Barcellona. Entrambe le operazioni sembrano però in stallo: nel primo caso la Roma fa muro; nel secondo il Barcellona vorrebbe evitare di perdere Suarez a zero, nonostante lo abbia praticamente escluso dal progetto. La Juventus, a fronte di un alto ingaggio richiesto da entrambi, vorrebbe quantomeno risparmiare sul costo del cartellino. Nelle ultime ore, secondo Gianluca Di Marzio, i bianconeri avrebbero dunque spostato la loro attenzione su Edinson Cavani, bomber svincolatosi dal PSG e disponibile a parametro zero. La Juventus ha avviato i contatti con l’entourage del giocatore per valutare le sue richieste in termini di stipendio e bonus.