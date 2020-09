La Juventus continua a lavorare per regalare ad Andrea Pirlo un nuovo attaccante di razza, i bianconeri hanno le idee chiare ma non possono procedere finché tutti i tasselli non andranno al proprio posto.

Il prescelto è senza dubbio Edin Dzeko, con cui è stato raggiunto un accordo sia con la Roma che con il giocatore, ma la trattativa andrà in porto solo dopo che i giallorossi avranno messo le mani su Milik. Il polacco però continua a tergiversare, l’ok al trasferimento non arriva e questo blocca anche il passaggio di Dzeko alla Juventus. Per questo motivo, nei radar dei bianconeri è rimasto Olivier Giroud, seguito la scorsa estate da Lazio e Inter, ma adesso in corsa per l’attacco del club campione d’Italia.

Un’alternativa molto più concreta rispetto a Suarez, sempre più lontano dall’orbita Juve a causa delle lungaggini burocratiche legate all’ottenimento del passaporto. Una situazione intricata, che la Juventus spera di risolvere nel minor tempo possibile, regalando a Pirlo l’attaccante che aspetta ormai da alcune settimane.