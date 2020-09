La cessione di Godin al Cagliari fa sognare i tifosi dell’Inter: il club nerazzurro, infatti, sta spingendo sempre più per Arturo Vidal. Il calciatore cileno potrebbe arrivare in Italia già domenica, o al più tardi lunedì. Zhang deve ancora dare il via libero definitivo, ma l’accordo trovato per Godin potrebbe spingere la società ad accelerare per l’ingaggio di Vidal.