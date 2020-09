Arturo Vidal è ad un passo dal tornare alla corte di Antonio Conte, questa volta però in maglia nerazzurra. Il centrocampista cileno deve risolere le ultime questioni economiche con il Barcellona prima di liberarsi a zero e volare a Milano, sponda Inter. ‘Re Arturo’ vorrebbe un corrispettivo sostanzioso legato agli ultimi mesi di contratto che gli spettano, visto che sono stati i bluagrana ad averlo messo alla porta. La dirigenza catalana vorrebbe liberarsene gratuitamente. Risolto questo nodo, con un incontro in programma già nella giornata di domani, Vidal potrà firmare un biennale da circa 6 milioni con opzione per un terzo anno con l’Inter.