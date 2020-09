Arturo Vidal è un nuovo giocatore dell’Inter, il club nerazzurro ha ufficializzato l’arrivo del cileno questa mattina, tramite un comunicato apparso sul proprio sito.

L’ormai ex centrocampista del Barcellona diventa così il sesto giocatore del Cile a indossare la maglia della società di Suning: “Arturo Vidal è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. Il centrocampista cileno si trasferisce in nerazzurro a titolo definitivo dal Futbol Club Barcellona. Da oggi, Vidal sarà in prima linea, con la maglietta nerazzurra e gli stessi obiettivi di sempre: combattere, spendersi, vincere. Diventa il sesto cileno della storia dell’Inter: il primo, con l’1+8, fu Ivan Zamorano, altro combattente nato. Dopo di lui David Pizarro, Luis Jimenez, Gary Medel. E Alexis Sanchez, che ritrova in nerazzurro. Non si tirerà indietro, Vidal: è arrivato, è a Milano, è dell’Inter. Benvenuto, Arturo!“.