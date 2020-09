E’ il giorno dell’arrivo di Arturo Vidal a Milano, l’Inter è pronto ad accogliere il centrocampista cileno, in arrivo da Barcellona nella serata di oggi.

Accordo raggiunto tra i due club, con la società di Suning riuscita ad evitare il pagamento di un indennizzo su base fissa di un milione, trasformandolo in un bonus da elargire in base ad eventuali obiettivi da raggiungere. Un acquisto importante per l’Inter e per Antonio Conte, che finalmente ritrova il giocatore che tanto aveva richiesto nel corso della scorsa estate, senza che la società riuscisse ad ingaggiarlo. Domani Vidal sosterrà le visite mediche e poi firmerà il suo nuovo contratto, cominciando così una nuova esperienza in Italia con la maglia dell’Inter.