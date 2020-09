Quando Mino Raiola rilascia un’intervista, capita spesso che le squadre debbano iniziare a preoccuparsi per le sorti dei propri calciatori, pronti a bussare alla porta per un rinnovo importante o per una richiesta di cessione. Non sembra essere però il caso dell’Inter. Il famoso procuratore, intervistato da Sky Sport, ha fatto il punto delle trattative che sta intrattenendo con il club nerazzurro, esprimendosi in toni piuttosto ‘amichevoli’ riguardo al futuro di Pinamonti e De Vrij: “per Pinamonti stiamo discutendo con i nerazzurri. Con il Genoa l’accordo lo abbiamo trovato, ora dobbiamo fare il passo più importante e stiamo cercando la soluzione giusta. Io sto parlando con loro, per me Andrea è un giocatore molto valido nonché una delle punte della Nazionale per il futuro. Il mercato dice questo: ci sono state delle offerte per lui, anche dall’estero. Ma stiamo parlando di un calciatore vero. A lui piacerebbe andare all’Inter, ma finché non c’è la firma non c’è l’accordo De Vrij? Ne riparleremo con calma,ma tra Stefan e l’Inter ci sarà futuro“.