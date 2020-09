E’ il giorno dell’arrivo di Aleksandar Kolarov all’Inter, l’esterno serbo infatti è arrivato questa mattina a Milano per sostenere le visite mediche con la società nerazzurra, che lo ha prelevato dalla Roma pagando un indennizzo di un milione e mezzo più bonus. Il classe 1985 sosterrà una prima parte di test nella giornata di oggi, per poi completare l’iter medico nella giornata di domani, a cui seguirà poi anche la firma sul contratto. Il contratto di Kolarov avrà durata di un anno con opzione per il secondo, con un ingaggio di 3,5 milioni a stagione.