Notte caldissima per il mercato dell’Inter. I nerazzurri piazzano un colpo e sono vicini a chiuderne un altro. Dalla Roma arriva Aleksander Kolarov per un indennizzo di 1.5 milioni. Il laterale serbo ha firmato un contratto di un anno con opzione per il secondo. Per la mediana intanto sono stati fatti importanti passi avanti per Arturo Vidal. Il centrocampista cileno sta trattando con il Barcellona per svincolarsi dal contratto attuale, visto che è stato escluso dal progetto di Koeman e successivamente potrà accasarsi all’Inter ritrovando Antonio Conte che ne ha fatto uno dei suoi alfieri principali ai tempi della Juventus.