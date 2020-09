Diego Godin è finito nel mirino del Cagliari, il difensore dell’Inter infatti non rientra più nel progetto tecnico di Antonio Conte, così il presidente Giulini si è fatto avanti per provare a portarlo in Sardegna.

Le parti ne hanno parlato nell’incontro avvenuto ieri per Nainggolan, avviando un discorso che potrebbe proseguire nei prossimi giorni. L’ingaggio di Godin però, intorno ai 5,8 milioni di euro netti a stagione, è ampiamente fuori dalla portata del Cagliari, che ha chiesto all’Inter una mano per soddisfare le richieste dell’ex Atletico. Resta inoltre da capire anche la volontà del giocatore, fondamentale in questo tipo di trattative.