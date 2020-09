Arturo Vidal potrebbe tornare presto alla corte di Antonio Conte, ma vestendo la maglia dell’Inter. Il centrocampista cileno non rientra più nei piani del Barcellona, come affermato a chiare lettere dal neo tecnico Koeman, motivo per il quale l’ex Juventus vorrebbe chiedere una buonuscita per lasciare il club a parametro zero ed accasarsi altrove. I blaugrana vorrebbero invece vendere Vidal al miglior offerente, visto che sono molteplici le squadre interessate al centrocampista. Fra di esse c’è l’Inter che, secondo la ‘Rosea’, si sarebbe già messa d’accordo per un biennale da 6 milioni netti a stagione. Va convinto il Barcellona: se Vidal riuscisse a svincolarsi, o l’indennizzo da pagare sarebbe irrisorio, Antonio Conte potrebbe presto riabbracciare uno dei calciatori cardine dei suoi successi.