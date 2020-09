L’Inter ha ormai praticamente preso Arturo Vidal, il cileno infatti è giunto ad un accordo con il Barcellona per la risoluzione del proprio contratto e, dopo la firma, sarà libero di accasarsi al club nerazzurro.

L’ex Juve è pronto per volare in Italia, ma deve prima attendere che la società del presidente Zhang definisca con il Cagliari la cessione di Diego Godin. Nelle ultime ore si sono registrati passi avanti tra i sardi e l’uruguaiano, a breve dunque potrebbe arrivare la definitiva fumata bianca, che spalancherebbe poi le porte dell’Inter a Vidal. Una volta ceduto Godin, l’Inter predisporrebbe l’arrivo in Italia di Vidal, ormai da considerare quasi un nuovo acquisto nerazzurro.