Mario Balotelli è pronto a restare in Serie A per rilanciarsi nuovamente dopo l’esperienza fra luci e ombre al Brescia. L’attaccante che in carriera ha vestito le maglie di Milan e Inter sta trattando con il Genoa dopo essersi svincolato dal Brescia. Le parti sono attualmente molto vicine e, secondo la ‘Rosea’, la fumata bianca potrebbe avvenire entro pochi giorni. Balotelli dovrebbe firmare un contratto annuale con opzione per il secondo. Per quanto riguarda le cifre, il vero nodo da sciogliere prima dell’ok finale, il contratto dovrebbe essere simile a quello del Brescia: circa un milione di base con una serie di bonus che farebbero lievitare tale cifra.