L’Atalanta potrebbe completare una cessione importante nei prossimi giorni. Il Leicester è infatti fortemente interessato all’acquisto di Timothy Castagne, terzino/esterno belga ritenuto il profilo ideale per sostituire Ben Chilweel, ceduto al Chelsea per 55 milioni. L’Atalanta chiede 25 milioni, cifra che non spaventa le ‘Volpi’ britanniche pronte ad accontentare anche il giocatore con 1.5 milioni a stagione per 5 anni, ingaggio triplicato rispetto ai 550.000 euro più bonus che percepisce attualmente a Bergamo.