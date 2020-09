Nelle prossime ore l’Atalanta è pronta ad ufficializzare la chiusura di un nuovo colpo per la fascia destra. Il club bergamasco è pronto ad abbracciare Cristiano Piccini, terzino destro in arrivo dal Valencia con la formula del prestito con diritto di riscatto. Piccini vanta una discreta esperienza europea con le maglie di Betis Siviglia, Sporting Lisbona e lo stesso Valencia: prestazioni che gli sono valse anche diverse chiamate in Nazionale, con la quale ha disputato tre gare. Piccini probabilmente prenderà il posto di Castagne richiesto in Premier League dal Leicester.