L’Endurance Pro di Breitling, dotato di un movimento SuperQuartz™ termocompensato, è l’orologio athleisure per eccellenza della sua gamma Professional. Progettato sia come orologio leggero per gli atleti che come cronografo sportivo per un uso casual e quotidiano, è il perfetto orologio sportivo di lusso disinvolto che riesce a coniugare alta precisione, tecnologia innovativa e un design grintoso e colorato. La sua presentazione sarà accompagnata dalla Breitling Endurance Pro Challenge su Strava, che offre la possibilità di competere per alcuni premi incredibili.

Il Breitling Endurance Pro combina una cassa ultraleggera in Breitlight® di 44 millimetri e un movimento SuperQuartz™ termocompensato dieci volte più preciso del quarzo tradizionale, offrendo un comfort ottimale, una precisione ineguagliabile e una funzionalità che piacerà sia agli atleti esperti che agli sportivi occasionali. Concepito per uomini e donne la cui vita attiva

unisce una mentalità professionale a uno stile di vita sportivo, l’Endurance Pro è all’altezza delle sfide poste da un allenamento rigoroso ma anche piuttosto elegante per l’uso quotidiano.

Come racconta il CEO di Breitling Georges Kern: «Quando Jan Frodeno è entrato a far parte della nostra Triathlon Squad, mi ha chiesto quale Breitling avrebbe indossato. Abbiamo iniziato a raccogliere idee sull’orologio perfetto per lo stile di vita sportivo e questa conversazione ha portato allo sviluppo dell’Endurance Pro. Con questo orologio, abbiamo adattato la nostra tecnologia SuperQuartz™ alle esigenze di persone come Jan, che si impegnano duramente nello sport come nel lavoro. Inoltre, la cassa Breitlight® è così leggera che non interferisce in alcun modo con la routine di allenamento o l’attività sportiva.»

Breitling e lo sport

Un movimento SuperQuartz™ alimenta ogni modello della gamma Professional di Breitling, gli orologi funzionali che sono stati a lungo i preferiti di esploratori e piloti. L’Endurance Pro introduce la gamma nel mondo dello sport, in cui Breitling ha una tradizione significativa. Nel ciclismo, il brand ha supportato importanti competizioni, tra cui il Giro d’Italia e il Tour de France, tra l’altro con le leggende del ciclismo Fausto Coppi e Gino Bartali. Lo stesso vale per gli sport motoristici, in cui Breitling ha sponsorizzato famosi rally. Il brand offre da tempo orologi con funzioni sportive e l’Endurance Pro porta avanti questa orgogliosa eredità. Oggi Breitling è sinonimo di sport ambiziosi ma accessibili, come la corsa, il ciclismo e il nuoto: discipline che si combinano nelle competizioni di triathlon e IRONMAN®. Prestazioni elevate, certo, ma anche attività che ognuno può svolgere seguendo il proprio ritmo.

La Breitling Endurance Pro Strava Challenge

Strava è l’app leader a livello mondiale per corridori e ciclisti. Le sue caratteristiche consentono agli atleti di monitorare e valutare ogni aspetto della loro attività indipendentemente dallo sport scelto. La Breitling Endurance Pro Strava Challenge è stata creata per coinvolgere e motivare concorrenti provenienti da tutto il mondo. Coloro che parteciperanno alla sfida Strava, che prenderà il via il 26 agosto 2020, si contenderanno alcuni fantastici premi, tra cui una bicicletta Breitling Colnago C64, orologi Breitling Endurance Pro e delle maglie Breitling. Per potersi aggiudicare i premi, i concorrenti dovranno dedicare 500 minuti (più o meno il tempo necessario a un triatleta di livello mondiale per portare a

termine un evento IRONMAN® completo) ad attività di loro scelta tra cui nuoto, corsa, ciclismo o altri sport. A differenza delle star dell’IRONMAN®, i partecipanti alla Breitling Endurance Pro Strava Challenge dovranno accumulare i loro 500 minuti nell’arco di due settimane. I vincitori saranno selezionati in modalità casuale dal pool di concorrenti che avranno completato la sfida Strava. Ulteriori informazioni sono disponibili su www.breitling.com/endurancepro.

L’ispirazione per l’Endurance Pro: iI Breitling Sprint

L’Endurance Pro si ispira al Breitling Sprint, un orologio memorabile degli anni ’70 che combinava un pulsometro con un peso straordinariamente leggero. Era ideale per gli atleti che volevano poter monitorare la propria frequenza cardiaca. Fu realizzato in resina, quindi particolarmente confortevole al polso. L’Endurance Pro oggi è chiaramente un’evoluzione moderna di quel design ed è stato realizzato in molteplici varianti di colori vivaci tipici degli anni ’70.

Una nuova leggenda sportiva: l’Endurance Pro

Tutti i modelli Endurance Pro sono caratterizzati da un quadrante nero e una lunetta girevole bidirezionale nera, con incisi i punti cardinali (N, S, E e W). Esistono cinque varianti del nuovo Breitling Endurance Pro, che si distinguono per i loro colori vivaci: il rialzo della lunetta, infatti, è disponibile nei colori bianco, blu, giallo, arancione o rosso, e tutte sono contrassegnate da un’utile scala pulsometrica, affinché l’utente possa tenere traccia del proprio battito cardiaco durante le sessioni sportive. Gli orologi sono presentati su un cinturino in caucciù Diver Pro dello stesso colore del rialzo della lunetta interna (bianco, blu, giallo, arancione o rosso).

Il cinturino è fissato con una fibbia Breitlight® ad ardiglione doppio. Per gli appassionati dell’Endurance Pro che vogliono aggiungere ancora più colore a questo orologio già sfavillante, è possibile acquistare separatamente i grintosi cinturini NATO Outerknown in filo ECONYL®, che si abbinano perfettamente a questo accattivante cronografo. L’orologio ha anche una corona tattile modellata dello stesso colore del cinturino e del rialzo della lunetta interna, per un’eccellente presa e maneggevolezza. Il cuore dell’Endurance Pro è il Calibro Breitling 82 certificato COSC, la cui tecnologia SuperQuartz™ garantisce una precisione eccezionale. Le lancette delle ore e dei minuti sono rivestite di Super-LumiNova®, rendendole leggibili anche in condizioni di scarsa illuminazione. La lancetta dei secondi del cronografo ha un puntatore rosso, per cui è facile tenere traccia degli intervalli di tempo. Oltre a un contatore dei piccoli secondi, sono presenti dei contatori cronografici a 1/10 di secondo e 30 minuti, anch’essi concepiti per una facile lettura. Il Breitling Endurance Pro è impermeabile fino a 10 bar/100 metri/330 piedi e ha una garanzia di due anni.

Breitlight®: superare i limiti dei materiali leggeri ad alte prestazioni

Breitling ha introdotto Breitlight® nel 2016. Le caratteristiche di questo materiale robusto e ultraleggero parlano da sole: 3,3 volte più leggero del titanio e 5,8 volte più leggero dell’acciaio inossidabile, il materiale è amagnetico, termicamente stabile e ipoallergenico. Breitlight® è altamente resistente ai graffi, alla trazione e alla corrosione. Inoltre, è più caldo al tatto rispetto al metallo e ha un effetto leggermente strutturato, il che accentua l’originalità del design. Un’esclusiva di Breitling, è 100% Swiss made.

Il Breitling Endurance Pro: Live, Play, Repeat!

Con i suoi colori vivaci, la sua impressionante leggerezza, la sua imbattibile precisione e funzionalità, insieme a un prezzo che attirerà nuovi appassionati al brand, il Breitling Endurance Pro occupa una posizione unica tra gli orologi sportivi. È all’altezza delle esigenze degli atleti professionisti, ma è anche ideale per chiunque voglia coniugare uno stile di vita attivo con un’attitudine più disinvolta.