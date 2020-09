Nei giorni scorsi Sinisa Mihajlovic si era rivolto a Stefano Bonaccini, governatore dell’Emilia Romagna, applaudendolo per aver deciso di riaprire gli stadi al pubblico, diventando così il primo presidente di Regione a permettere ai tifosi di tornare in tribuna.

“Se non c’era Bonaccini continuavamo a farci il tifo da soli. Se è stato coraggioso? Sì, da come ha agito non sembra nemmeno uno di sinistra”, l’irona dell’allenatore del Bologna nei confronti di Bonaccini. Quest’ultimo oggi ha colto la palla al balzo e, con lo stesso tono ironico, ha replicato: “Sinisa è troppo simpatico. Vedo giocare il suo Bologna molto bene, aperto, non si chiude mai e ha giocatori che provengono da tutto il mondo. Non sembra neanche uno di destra“.