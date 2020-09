Prima ha battuto la leucemia e poi, come se non bastasse, anche il Coronavirus. Sinisa Mihajlovic ha dimostrato ancora una volta il guerriero che è, superando l’ennesimo ostacolo che la vita gli ha messo di fronte.

L’allenatore del Bologna ne ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport, togliendosi anche qualche sassolino dalla scarpa: “tanti parlano delle mie condizioni, ma in pochi le conoscono realmente. Ho battuto il Covid-19 e sto benissimo. Mi sarei aspettato più conoscenza della materia dai mezzi di comunicazione, che avrebbero dovuto limitare il dilagare di fake news. Non ho dovuto osservare precauzioni diverse da una persona normale, mi sento in piena forma e sono tornato alle mie abitudini: corro 10 chilometri, mi alleno, faccio pesi. Vivo normalmente e voglio continuare così, godendomi la vita senza spavalderie. Non so se questo possa dare fastidio a qualcuno, o semplicemente se è solo più facile essere empaticamente vicini a chi è debole in un letto d’ospedale. Enzo Ferrari diceva che gli italiani perdonano tutto ma non il successo: io ci aggiungo anche la felicità, perché c’è tanta invidia e cattiveria in giro. E non solo in Italia, ma ovunque“.