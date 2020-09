Sinisa Mihajlovic si è messo alle spalle anche il Coronavirus, l’allenatore del Bologna è ufficialmente guarito e da domani potrà tornare in campo per allenare i suoi ragazzi.

Dopo essere risultato positivo lo scorso 23 agosto, il tecnico serbo si era posto in isolamento fiduciario in una camera dell’hotel di Pinzolo, dove la squadra rossoblù è in ritiro pre-campionato. Per quasi due settimane Mihajlovic ha seguito gli allenamenti da remoto, riuscendo comunque a dare le proprie direttive allo staff tecnico e ai suoi giocatori. Adesso, dopo il doppio tampone negativo, l’allenatore serbo è pronto per riprendere le redini della squadra, mettendosi alle spalle anche questa spiacevole situazione: “mi è dispiaciuto non fare il ritiro come l’anno scorso: un anno fa la leucemia, quest’anno il Covid ma ho visto i ragazzi e il mio staff lavorare benissimo“.