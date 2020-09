Il Boca Juniors deve fare i conti con il Coronavirus, che ha contagiato gran parte dei giocatori e dello staff tecnico.

In seguito all’ultimo giro di tamponi effettuati, sono risultati positivi al Covid-19 ben 18 calciatori più 8 tecnici, per un totale di 26 persone. Un vero e proprio focolaio che il club argentino sta provando a gestire nel miglior modo possibile, tenendo i contagiati in isolamento presso l’hotel di Buenos Aires in cui la squadra era in ritiro. Secondo la nota del Boca, i giocatori stanno tutti bene e solo alcuni presentano sintomi lievi, che tuttavia non destano preoccupazioni. Tra i positivi, secondo quanto riferito da TyC Sports, ci sarebbero Mauro Zarate, Salvio, Fernandez e Soldano. Positivo infine anche Sebastian Perez, ceduto al Boavista ma impossibilitato a partire per il Portogallo a causa del Coronavirus.