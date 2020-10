Due partite e due vittorie per l’Inter in questo campionato di Serie A, dopo il successo sulla Fiorentina ecco quello sul Benevento, un 2-5 che lascia alquanto soddisfatto Antonio Conte.

L’allenatore nerazzurro nel post gara ha applaudito i suoi giocatori, mettendo poi in chiaro il suo rapporto con società e dirigenti: “io alla società non ho chiesto nulla. Non ho chiesto niente a nessuno, non inventiamo cose che non sono vere. Ci danno per favoriti? Noi siamo contenti che gli addetti ai lavori ci rispettino e rispettino il mio lavoro. Lo scorso anno siamo stati la sorpresa del campionato, ora abbiamo acquistato credibilità. Però vi dico che state sottovalutando il Napoli per lo scudetto. Mercato? Non parlo di trattative”.