Ben Sherman rivela una nuova collaborazione che diversificherà le product extensions dell’azienda attraverso uno sviluppo di branded real estate in tutto il mondo. Il marchio di abbigliamento maschile contemporaneo, fondato nel 1963 e acquisito dalla casa madre Marquee Brands nel 2015, continua ad evolversi con opportunità di crescita lungimiranti. Una nuova impresa con Brands Lab International creerà branded properties esperienziali in linea con il target demografico di Ben Sherman.

Scelto dal marchio britannico per selezionare diverse città globali, Brands Lab International è rinomato per le sue eccezionali capacità di sviluppo concettuale e per un team straordinario. I piani potrebbero essere implementati già nell’autunno del 2021 e vedere il marchio leader di moda espandersi in proprietà eleganti come appartamenti, lounge di boutique hotel, scooter-caffè, gastropub, lounge per studenti e altre categorie di prodotti come valigeria e hotel amenities.

“La sostenibilità e i materiali di provenienza responsabile giocheranno un ruolo fondamentale nello sviluppo del progetto, così come l’inconfondibile DNA distintivo del marchio. L’idea di ribaltare la tradizionale impresa commerciale per creare una più ampia sfera di ambienti per il nostro pubblico sembra una progressione naturale. In quanto marchio che ha stretti legami con la cultura giovanile da decenni, per noi i luoghi in cui i giovani vivono, socializzano, cenano, guardano un film o un concerto dal vivo, sono altrettanto significativi di quelli in cui scelgono di fare acquisti. Tutti questi spazi godranno di un’estetica e di un ambiente in linea con l’heritage del marchio, con un twist moderno “. Talbot Logan, Senior Vice President Brand Management, Ben Sherman.

“Prevediamo grandi progetti nel prossimo futuro con Ben Sherman, indirizzati a un pubblico fedele che si identifica con lo stile britannico giovane e vibrante per cui il marchio è noto. Gli sforzi di Ben Sherman in materia di sostenibilità e il chiaro DNA che possono trasmettere ai progetti immobiliari rendono il marchio una grande aggiunta al nostro portfolio“, ha commentato Florian Haffa, fondatore e CEO di Brands Lab International.