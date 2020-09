In una recente intervista alla Bild, Franz Beckenbauer ha dichiarato apertamente di pensare spesso alla morte. L’ex calciatore tedesco, a pochi giorni dal suo 75° compleanno, si è trovato a riflettere su un aspetto molto importante della vita di ogni persona. Il ‘Kaiser’ negli ultimi anni ha passato diversi brutti periodi: la morte del figlio causata da un tumore nel 2015, le polemiche relative all’assegnazione dei Mondiali 2006 alla Germania e diverse operazioni delicate: eventi che ne hanno smussato il carattere ferreo con il quale i tifosi lo ricordano.

“Il 50esimo compleanno non mi ha fatto effetto, il 70esimo nemmeno – ha spiegato alla Bild –. Ora però ho 75 anni e per la prima volta che comincio a pensare alla morte. Intravedi la fine. Spero che il buon Dio mi dia ancora molti anni, ma a questa età non lo sai. Ti rendi conto che il tempo è limitato. E questo ovviamente ti fa riflettere. Perché mi dovrei agitare per qualcosa che non posso cambiare? So che capiterà, morirò. Solo che a questa età ci pensi più spesso rispetto a prima. Non vado più spesso in chiesa ma prego regolarmente. Ringrazio per la bella vita che ho avuto. Credo sia giusto ringraziare ogni giorno. Le varie cose che sono successe negli ultimi anni, le operazioni che ho subito, la storia dei Mondiali del 2006, mi hanno preso molto. Vedo che ormai viene accettato il fatto che non è successo nulla nel 2006, ma comunque la storia mi ha colpito. Dall’operazione al cuore non bevo più alcolici. Una volta ho provato a berne un po’ ed è cominciata subito la fibrillazione ventricolare. Per questo ora me ne tengo alla larga, si può vivere anche così. Vado spesso in piscina, cammino nell’acqua, mi piace“.