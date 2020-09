Il futuro di Ivan Perisic non sarà con la maglia del Bayern Monaco addosso, il club bavarese ha deciso di non riscattare l’esterno croato, che farà dunque ritorno all’Inter.

Insieme a lui non verranno confermati Philippe Coutinho e Álvaro Odriozola, esclusi dal progetto tecnico di Hans Flick per il 2021. L’allenatore protagonista del Triplete ha confermato come questi tre giocatori non faranno parte della rosa della prossima stagione, sottolineandolo nel corso di un evento tenutosi al Bayern Museum: “è deciso che non conteremo più su questi tre giocatori. Stiamo discutendo sul fatto di voler riportare qualità anche in quei ruoli. Alaba e Thiago Alcantara? La situazione non è per nulla semplice, finché sono nella rosa, faranno entrambi parte del progetto“.