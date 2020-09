Squadra che vince non si cambia e anche quest’anno, nonostante le difficoltà generate dall’emergenza Coronavirus, Wilson affianca e supporta eventi e partner che condividono gli stessi ideali e la stessa mission della grande “W”: i palloni Wilson da settembre saranno i protagonisti della ADIDAS Playground Milano League 0202.

“Wilson, per quanto riguarda la promozione del basket 3×3 in Italia, è orgogliosa di sostenere ed essere a fianco per il secondo anno consecutivo all’evento ADIDAS Playground Milano. Wilson punta sulle comunità degli sportivi, specie in quelle più giovani, che quest’anno crediamo prederanno parte con ancora più entusiasmo all’edizione 2020 visto il lungo blocco delle attività sportive. Vediamo il nostro pallone Wilson Fiba 3×3, con i suoi colori sgargianti, come collante ‘ideale’ tra i tanti ragazzi che s’incontreranno sui playground milanesi“. Marco Goretti – Manager Wilson IT.

Giovani e community sono le parole al centro del coinvolgimento di Wilson quale Premium Official Ball Partner all’evento ADIDAS Playground Milano League 0202, che fa della spettacolare declinazione della pallacanestro, quella 3×3, un appuntamento attesissimo sia nella classica versione sui playground della città sia in una versione indoor. Sono due i weekend di basket 3×3 a Milano. Parliamo del 5 e 6 settembre e d e l 12 e 13 settembre, queste le prime date da segnare in agenda che vedranno svolgersi quattro tornei con cinque categorie: under 14 M, under 16 M, senior M, junior F e senior F. Il progetto poi si svilupperà ulteriormente: in ottobre, novembre e dicembre seguiranno i Tornei 3×3 maschili e femminiliindoor, “Una poltrona 3×3” e “3×3 indoor”, insieme all’indoor edition del Minibasket.

Wilson è stata la prima azienda nella storia ad avere realizzato un pallone specifico per il basket 3×3, una disciplina nata proprio come genere street che oggi sta diventando sempre più apprezzata e praticata (soprattutto dai più giovani) tanto da fare il suo ingresso ufficiale come sport olimpico ai Giochi di Tokyo 2021. Basket, Comunità, Sostenibilità Ambientale, Responsabilità Sociale e Senso di Appartenenza al territorio sono le linee guida del progetto denominato 0202 in questa edizione 2020 di ADIDAS Playground Milano League, per mettere in evidenza il ribaltamento del format a causa dell’emergenza Coronavirus e, poi, per sottolineare il legame profondo con Milano che ha come prefisso telefonico proprio lo 02.

Un altro concept vicino al brand americano è quello della sostenibilità e dell’attenzione all’ambiente, infatti, la strada come punto d’incontro di tante storie e legami sociali torna protagonista con una call di artisti per ripensare il muro nei pressi del playground di via Lessona, a Quarto Oggiaro. Il Format sostenuto dalla grande “W” punta inoltre al beneficio della comunità attraverso azioni concrete volte a tutelare il territorio e l’ambiente, rafforzando il senso di appartenenza alla città attraverso la stessa organizzazione di ADIDAS Playground Milano League che ha previsto durante l’evento formule di raccolta differenziata della plastica, l’utilizzo di energia ‘green’ e attenzione alla mobilità, oltre a webinar sui temi generali sulla sostenibilità ambientale. Un altro modo per testimoniare come il basket 3×3, nascendo proprio dalla strada, non è solo una disciplina sportiva, ma una palestra di vita in cui è importante fare emergere valori importanti, gli stessi che continuano a fare di Wilson un’azienda di riferimento a livello mondiale non solo nella produzione di attrezzature, abbigliamento e accessori sportivi.

IN CAMPO IL PALLONE WILSON OFFICIAL FIBA 3X3

La palla da gioco Wilson Official FIBA 3×3 offre anche la tecnologia brevettata Wave Triple Threat per un controllo superiore. Questa tecnologia brevettata dispone di 24 canali aggiuntivi: scanalature sul pallone che danno al giocatore più punti di aderenza per controllarlo meglio, indipendentemente dal tipo e dalle condizioni del campo. La palla 3×3 FIBA presenta inoltre un design grafico dinamico in blu e giallo che rispecchiano il sole e il cielo, le condizioni outdoor in cui 3×3 viene tradizionalmente giocato.