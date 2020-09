E’ il giorno della verità, oggi si conoscerà quello che sarà il futuro di Lionel Messi, che ha già fatto sapere al Barcellona tramite buro-fax di non voler rimanere in Catalogna.

Il padre della Pulce è arrivato questa mattina in Spagna per parlare con Bartomeu e con gli altri dirigenti, mettendo sul tavolo quella che è la volontà del figlio, ovvero lasciare dopo vent’anni il club blaugrana. Prima di incontrare la società, Jorge Messi ha parlato ai microfoni di Deportes Cuatro, ammettendo come sia complicato che Leo rimanga al Barça: “non so se Leo andrà via da Barcellona, è difficile che resti. Il City è una buona opzione? Non lo so, non c’è nulla e non ho parlato con Guardiola”.