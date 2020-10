La bufera è alle spalle, Lionel Messi è rimasto al Barcellona seppur controvoglia, dopo aver espresso la sua volontà di lasciare il club in cui è cresciuto.

La Pulce ha provato a fare marcia indietro in questi giorni, soprattutto dopo la vittoria ottenuta al Camp Nou con il Villarreal, ammettendo ai microfoni di Sport di aver agito sempre per il bene del Barça: “dopo così tanti dissidi vorrei porre fine a tutto questo, tutti i tifosi del Barça devono unirsi e pensare che il meglio deve ancora venire. Con passione e illusione sarà l’unico modo per raggiungere gli obiettivi, sempre uniti e remando nella stessa direzione. Da parte mia, se ci sono stati degli errori sono stati commessi solo per migliorare e rendere più forte il Barça. A tutti i soci che ci seguono, se in qualsiasi momento qualcuno di loro potesse essere infastidito da qualcosa che ho detto o fatto, non c’è dubbio che l’ho fatto sempre nell’interesse del club