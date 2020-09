Clamoroso dietrofront di Lionel Messi e del suo entourage, la Pulce potrebbe rimanere a sorpresa al Barcellona evitando così un duro braccio di ferro con il club che per 20 anni è stato la sua casa.

Ad aprire a questo sorprendente scenario è stato Jorge Messi, il padre del numero dieci blaugrana, che ha sottolineato ai microfoni di Deportes Cuatro come le carte in tavola potrebbero presto cambiare: “un altro anno a Barcellona? È possibile”. Si tratta della prima apertura da parte di Messi e del suo entourage nei confronti del Barcellona da quel 25 agosto, data in cui la Pulce aveva fatto capire di non voler proseguire la sua avventura in Catalogna.

Incalzato dai giornalisti questa mattina all’entrata degli uffici della Fundacion Messi, il padre Jorge ha risposto con un “sì” alla domanda se il figlio potesse cambiare idea e rimanere al Barcellona. Nel pomeriggio il clan dell’argentino si riunirà per prendere una decisione definitiva, due le ipotesi al vaglio: rottura con i blaugrana o permanenza. Tra qualche ora questa telenovela potrebbe vivere il proprio punto di svolta…