La questione Messi si è risolta ormai da qualche giorno, l’argentino ha deciso di rimanere al Barcellona un altro anno, per poi liberarsi alla scadenza del suo contratto.

Le critiche nei confronti della Pulce però non si sono arrestate, il suo comportamento non è piaciuto a molte persone, tra cui Hugo Sanchez, ex gloria del Real Madrid, che non gli ha risparmiato velenose frecciatine ai microfoni di ESPN: “Messi non ha avuto altra scelta che rimanere al Barcellona a causa dei cattivi consigli di suo padre e dello studio legale, perché avrebbero potuto evitare quel burofax che ha causato debolezza nella sua immagine all’interno della squadra. Non ha altra scelta che prendere diversi tè all’aglio e acqua in questi undici mesi, andando a farsi fottere e resistere un anno, cioè 10-11 mesi, il il tempo necessario affinché abbia la libertà di andarsene. Alla fine, nessuna squadra avrebbe pagato i 700 milioni di euro per la sua clausola risolutiva“.