Nel corso della finale di Europa League fra Siviglia e Inter, l’argentino Ever Banega, ex nerazzurro, ha avuto un duro confronto a distanza con Antonio Conte. Il centrocampista ha preso in giro l’allenatore sui suoi capelli, urlando qualcosa in merito all’eventuale ‘parrucchino‘. Frase che ovviamente Conte non ha preso bene, rispondendo con un duro “ti aspetto fuori“. Episodio del quale Banega si è pentito, come spiegato nella conferenza stampa d’addio al Siviglia: “è stato un momento caldo della partita. Chiedo scusa a Conte se gli ha dato fastidio quello che ho fatto“.