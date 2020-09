Balotelli non ci sta: il calciatore italiano, a caccia di una nuova squadra dopo la rottura col Brescia, si è sfogato duramente sui social. Nel ciclone per del gossip, SuperMario si è lasciato andare su Instagram: “perché la gente non accetta un no come risposta? Perché non accetta un rifiuto come risposta? Perché insistono nel rompere e nel parlare di te quando non c’entrano più con la tua vita?Perché? Visibilità? Popolarità? Ignoranza? Soldi? Tutto insieme? Mah! La vita è bella: godetevela senza rompere le palle. Comunque ragazzi, sono single e sono quasi tre anni che lo sono quindi basta please!”, ha scritto in una Storia.

Balotelli si è poi focalizzato sulla sua attività sportiva, dichiarando di essere pronto a tornare in campo: “e tra poco si ricomincia. Buonanotte così!”, ha scritto a corredo di una foto che lo ritrae con la divisa della Nazionale.