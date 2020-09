In attesa di una nuova panchina e un progetto da sposare, Massimiliano Allegri ha deciso di darsi al ballo per una notte, partecipando come ospite speciale alla prima puntata di ‘Ballando con le stelle‘, noto talent di Rai 1 condotto da Milly Carlucci.

L’ex allenatore della Juventus, attuale compagno di Ambra Angiolini, si esibirà sabato 19 settembre in un tango insieme alla ballerina Roberta Beccarini, che nel 2016 fece da partner anche ad Alessandro Del Piero. La puntata di sabato inaugurerà la quindicesima edizione che, per la prima volta, avrà in gara una coppia formata da due donne.