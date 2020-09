Brillante esordio per Jannik Sinner nel torneo ATP di Kitzbuehel, il tennista italiano non stecca la prima e si guadagna il pass per gli ottavi di finale, superando agevolmente il tedesco Kohlschreiber.

Partita subito in discesa per il numero 74 del ranking, che prende in mano le redini del gioco fin dai primi scambi, chiudendo poi con il punteggio di 6-3, 6-2 dopo un’ora e otto minuti di gioco. Nel prossimo turno, Sinner se la vedrà con il vincente del match tra Ramos e Djere, in programma questo pomeriggio.