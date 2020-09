Stefanos Tsitsipas è il secondo finalista dell’ATP di Amburgo. Il tennista greco, attuale numero 6 del ranking mondiale maschile e seconda testa di serie del torneo tedesco, ha avuto la meglio dopo 2 ore e 11 minuti di gioco nella semifinale che lo vedeva opposto al cileno Cristian Garin (numero 22 ATP). Tsitsipas si è imposto in 3 set vinti con il punteggio di 5-7 / 6-3 / 4-6. In finale affronterà il russo Rublev che ha sconfitto in due set Casper Ruud nella prima semifinale del torneo.