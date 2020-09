Grande sorpresa nel primo turno del torneo ATP di Amburgo, Gael Monfils esce subito di scena al cospetto di Yannick Hanfmann, molto più indietro nella classifica ATP. Il numero 9 del ranking non riesce ad avere la meglio sul proprio avversario tedesco, cedendo in due set con il punteggio di 6-4, 6-3 dopo un’ora e tredici minuti di gioco. Prosegue dunque il momento no del francese che, dopo la prematura eliminazione agli Internazionali d’Italia, esce subito di scena anche ad Amburgo.