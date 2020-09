Fabio Fognini sorride, Lorenzo Sonego invece mastica amaro dopo il primo turno del torneo ATP di Amburgo. Il tennista ligure supera al primo set il tedesco Kohlschreiber, imponendosi in rimonta dopo aver perso il primo set.

L’azzurro vince con il punteggio di 4-6, 6-1, 7-5 dopo quasi due ore e mezza di match, conquistando l’accesso al turno successivo dopo affronterà il vincente della sfida tra Ruud e Paire. Niente da fare invece per quanto riguarda Sonego, superato in due set dal canadese Auger-Aliassime. Una partita iniziata male per l’azzurro, riuscito poi ad alzare il proprio ritmo nel secondo set, prima di soccombere per 6-2, 7-5.