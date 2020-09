Fuori al primo turno il favorito numero 1 per il successo nell’ATP di Amburgo. Daniil Medevedev, numero 5 al mondo e prima testa di serie del seeding del torneo tedesco, è stato sconfitto in 1 ora e 22 minuti dal francese Ugo Humbert, numero 41 ATP. Non di certo il miglior modo di presentarsi al Roland Garros per Medvedev che sulla terra rossa di Germania va incontro ad un brutto ko in due set conclusi con il punteggio di 4-6 / 3-6.