Quando scende in campo Benoit Paire c’è sempre da aspettarsi qualche ‘sorpresa’, specialmente se gioca nonostante si sia autodichiarato positivo al Coronavirus. Il tennista francese, già positivo prima degli US Open, ha esordito nell’ATP di Amburgo contro Casper Ruud, ritirandosi al secondo set sotto 6-4 / 2-0. In conferenza stampa Paire ha spiegato di essere risultato positivo ad un primo tampone, ma negativo al secondo ed aver ricevuto l’ok a giocare dagli organizzatori come da protocollo (senza contatti dentro e fuori dal campo). Paire ha motivato il suo ritiro con un malessere fisico.