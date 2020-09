L’Atletico Madrid cambia il volto del proprio attacco, nel pomeriggio di oggi si è sbloccata la cessione di Alvaro Morata alla Juventus, un trasferimento che spalanca le porte per l’arrivo al Wanda Metropolitano di Luis Suarez.

Un’operazione già impostata dai Colchoneros, che aspettano solo la firma dello spagnolo con il club bianconero per chiudere l’accordo con il Barcellona per il Pistolero, che ha già accettato un contratto di nove milioni netti per le prossime due stagioni. Simeone dunque attende solo l’uscita di Morata per accogliere Suarez, un colpo da 90 per dare l’assalto alla Liga.