Dopo aver sfiorato l’orbita Juventus, Luis Suarez ha deciso di restare in Spagna ed accasarsi all’Atletico Madrid. Il ‘Pistolero’ formerà una coppia niente male con Diego Costa, in grado di portare gol a valanga e soprattutto qualche livido agli avversari, vistao il temperamento dei due.

A tal proposito, intervistato da Movista, Diego Costa si è espresso con una simpatica battuta: “alla fine è meglio avere calciatori come Luis Suarez in squadra. Ha lasciato il Barcellona senza un perché e noi con lui siamo molto competitivi. Ci dà molto sotto ogni aspetto. Ha uno spirito da guerriero ed è super competitivo. Speriamo di poter dare un titolo ai tifosi anche se non sarà facile perché anche le rivali sono molto forti. Ho parlato col mister e col club e sono a disposizione. Darò sempre il massimo se e quando verrò chiamato in causa. Io e Suarez? Diciamo che siamo un’ottima coppia: uno morde e l’altro picchia“.