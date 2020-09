Con pieno spirito collaborativo, alla luce del difficile momento vissuto dal Paese, stretto nella morsa della pandemia da Covid-19, la FIDAL prende atto, seppure a malincuore, dell‘impossibilità di aprire al pubblico le porte dello Stadio Olimpico di Roma giovedì sera, in occasione del Golden Gala Pietro Mennea. In queste ultime ore di preparazione della manifestazione che porterà in Italia tanti tra i migliori atleti del mondo, si lavora ancora per consentire ad alcune centinaia di invitati di essere presenti, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza, sulle tribune dell’Olimpico. Nel caso in cui ciò fosse possibile, la FIDAL metterà questi ingressi a disposizione (con modalità che saranno comunicate successivamente) dei tesserati che ne faranno richiesta.

DIRETTA RAI 2 GIOVEDÌ DALLE 18.40 ALLE 20.25

Tutte le emozioni del Golden Gala Pietro Mennea, tappa italiana della Wanda Diamond League, principale circuito di meeting internazionali, potranno essere seguite in diretta tv su Rai 2, giovedì 17 settembre, dalle 18.40 alle 20.25. L’evento è anche a portata di smartphone e tablet, con la diretta streaming su