Bellinzona sulla strada verso il Golden Gala. Martedì sera torna in pista Filippo Tortu (Fiamme Gialle), a due giorni dal grande evento dello Stadio Olimpico di Roma. Il primatista italiano dei 100 metri andrà in gara alle ore 20.32 al Galà dei Castelli, in un meeting ricco di azzurri: sul rettilineo svizzero l’obiettivo è migliorare il 10.12 stagionale corso a Savona a metà luglio e proiettarsi verso la serata romana della Wanda Diamond League. Nel Canton Ticino affronterà uno degli avversari che lo attendono giovedì a Roma, il sudafricano Akani Simbine, tra i migliori del 2020 con 9.91 (ma in marzo). Non ha confermato l’iscrizione lo svizzero Silvan Wicki e allora tra gli altri rivali incontrerà l’esperto olandese Churandy Martina, lo statunitense Demek Kemp e il giovane tedesco fresco di 10.14 Joshua Hartmann. Da seguire anche la rivelazione Yupun Abeykoon (Atl. Futura Roma), il velocista dello Sri Lanka che si allena in Italia (a Castelporziano, Roma) appena sceso a 10.16 e l’italiano Freider Fornasari (La Fratellanza 1874 Modena). Per Tortu è la terza trasferta in Svizzera dopo quella di Langenthal (10.18) e di La Chaux-de-Fonds (10.16). Agli Assoluti di Padova invece ha rinunciato alla finale per un affaticamento al bicipite femorale destro.

Nel meeting che ha annunciato il rientro alle gare del primatista del mondo dei 400 Wayde Van Niekerk, c’è un ampio gruppo azzurro che conta di far bene. Anche per Luminosa Bogliolo (Fiamme Oro) è l’antipasto del Golden Gala Pietro Mennea: faccia a faccia con l’olandese Nadine Visser nei 100hs, alle 20.20, la ligure può sfidare di nuovo il record italiano di Veronica Borsi (12.76) avvicinato fino a 12.79 a Turku in questa stagione e sfiorato lo scorso anno, proprio in Svizzera, con il 12.78 di La Chaux-de-Fonds. Insieme alla Bogliolo scattano dai blocchi anche la finlandese Lotta Harala battuta a Stoccolma in Diamond League, l’elvetica Ditaji Kambundji e l’udinese che si allena a Padova Giada Carmassi (Brugnera Friulintagli). Al maschile, torna Paolo Dal Molin (Fiamme Oro) a un mese dal fastidio all’adduttore rimediato a Leverkusen: parterre di livello con il sudafricano Antonio Alkana, il polacco Damian Czykier, lo svizzero Jason Joseph, lo statunitense Aaron Mallet. Appuntamento internazionale per Dalia Kaddari (Fiamme Oro) dopo il titolo italiano conquistato nei 200 metri a Padova: è la prima vera occasione per prendersi il record italiano under 20 di Vincenza Calì (23.25 nel 2002), avvicinato con il 23.30 della rassegna tricolore. La 19enne sarda, in ascesa, sarà opposta a velociste con primati personali decisamente migliori come il trio olandese composto da Jamile Samuel, Lieke Klaver e Marije Van Hunenstijn, oltre alla lituana Agne Serksniene.

Nel lungo, Filippo Randazzo (Fiamme Gialle) è rimasto al di qua degli otto metri per un solo centimetro a Rovereto: in Svizzera tenta un nuovo balzo oltre la soglia, magari vicino (o superiore) all’8,12 di Savona. È in pedana con pezzi grossi come il sudafricano Ruswahl Saamai e il giamaicano Tajay Gayle, e in seconda fila il finlandese Kristian Pulli, ma anche lo svizzero Simon Ehammer. Pattuglia azzurra nei 1500: in pista i finalisti europei Mohad Abdikadar (Aeronautica) e Joao Bussotti (Esercito) e il finalista mondiale indoor dei 3000 Yassin Bouih (Fiamme Gialle), al personale un anno fa su questa stessa pista (3:39.21), oltre all’albanese della Cento Torri Pavia David Nikolli, di stanza a Trento. È la gara dell’etiope Selemon Barega. Asta con la campionessa italiana Roberta Bruni (Carabinieri) e Bianca Falcone (Cus Pro Patria Milano). Nei 400hs al maschile Dario Dester (Cremona Sportiva Atl. Arvedi) e tra le donne Valentina Cavalleri (Esercito) con la novità olandese Femke Bol.