Josip Ilicic è tornato a respirare l’aria di Bergamo, lo sloveno infatti ha riabbracciato oggi i suoi compagni presso il centro sportivo di Zingonia, dove si è recato per ricominciare ad allenarsi con la sua Atalanta.

Assente dallo scorso 11 luglio, quando scese in campo per l’ultima volta contro la Juventus, Ilicic è stato accolto con entusiasmo dai tifosi nerazzurri, che hanno voluto dimostrargli il proprio affetto e la propria vicinanza dopo questo momento difficile. Molte foto e tre striscioni rivolti allo sloveno, tra cui uno molto suggestivo caratterizzato dalla sua foto con il pallone del poker di Valencia e la scritta: “Josip mola mia, Bergamo è con te“. Ilicic non si è aggregato al gruppo, lo farà più avanti quando lo decideranno Gasperini e il suo staff.